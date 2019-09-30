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    У Львові жорстоко вбито пенсіонера

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    У Львові жорстоко вбито пенсіонера

    Розпочато досудове розслідування за кваліфікацією «умисне вбивство»

    У Львові пенсіонера жорстоко вбили у власному помешканні.

    Про це повідомили правоохоронці.

    Тіло 82-річного чоловіка виявили у квартирі, в якій він мешкав. У пенсіонера зламана щелепа та садна на обличчі.

    Розпочато досудове розслідування за кваліфікацією «умисне вбивство». Встановлюються причини та обставини злочину.

    Нагадаємо, у селищі міського типу Новооржицьке, Оржицького району Полтавщини, чоловік жорстоко вбив пенсіонерку заради грошей та алкоголю. 

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