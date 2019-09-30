У Львові жорстоко вбито пенсіонера
Розпочато досудове розслідування за кваліфікацією «умисне вбивство»
У Львові пенсіонера жорстоко вбили у власному помешканні.
Про це повідомили правоохоронці.
Тіло 82-річного чоловіка виявили у квартирі, в якій він мешкав. У пенсіонера зламана щелепа та садна на обличчі.
Розпочато досудове розслідування за кваліфікацією «умисне вбивство». Встановлюються причини та обставини злочину.
Нагадаємо, у селищі міського типу Новооржицьке, Оржицького району Полтавщини, чоловік жорстоко вбив пенсіонерку заради грошей та алкоголю.