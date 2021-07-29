У мережі показали 15-кімнатну віллу Зеленського за 4 млн євро (фото, відео)

У 2017 році італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі

У 2017 році італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі

Віллу Зеленські придбали під час війни в 2017 році

Президент України Володимир Зеленський, який не з'являвся на публіці з 19 по 28 липня, міг відпочивати в цей час на своїй віллі у містечку Forte dei Marmi, що на березі Тірренського моря в Італії. Про це повідомив політолог Віктор Уколов на своїй сторінці у Facebook.

Так, 2017 року подружжя Зеленських придбало розкішну віллу на 15 спалень в Італії за 4 мільйони євро.

«На фірму San Tommaso S.R.L., яка є в декларації Зеленських, зареєстрована величезна, навіть за мірками цього курорту, вілла на 15 спалень. Справа у тому, що це улюблене місто багатих росіян, які просто викупили тут половину нерухомості. Але навіть у Forte dei Marmi нормальний розмір вілли 6-9 спалень, що уже вважається чималими розмірами для Італії», – написав політолог.

Між іншим, віллу Зеленські придбали під час війни в 2017 році і майже за 4 млн євро.

«Звичайно, дехто може запитати чи пристойно президенту бідної країни так розкошувати? Як і чому мільйонери Зеленські ніколи не були помічені у благодійності на підтримку армії? Але не будемо рахувати гроші в чужій кишені, зрештою вони непогано заробляли в Росії через продюсерську компанію «Green family», виводячи кошти в офшор, де вона зареєстрована», – йдеться у повідомленні Уколова.

Уколов зазначає, що у Форте дей Мармі відпочиває багато росіян-високопосадовців, як-от: Роман Абрамович, Олег Тиньков, Борис Громов, Олексій Кудрін тощо. Ба більше, Володимир Зеленський міг спілкуватися з ними неофіційно.

Як раніше писав «Главком», Зеленський «забув» вказати у декларації італійський маєток, який оточують російські олігархи.