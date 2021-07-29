В Анталії вирують лісові пожежі. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українські туристи

Вогонь поширився на житлові райони, а мешканці в деяких районах вже евакуйовані

Українців серед постраждалих у лісових пожежах в Туреччині наразі немає. До Міністерства закордонних справ поки що ніхто не звертався. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України. Офіційно немає жодних даних про постраждалих українських туристів.

«Наразі ще не зверталися наші туристи (за допомогою – ред.). Постраждалих (серед громадян України – ред.), принаймні офіційно, поки немає. Евакуація поки не планується, бо наразі потреби в ній немає», -– повідомили у МЗС.





За інформацією українських консулів, лісові пожежі в турецькій Анталії наразі не несуть загрози курортам.

Нагадаємо, вчора у турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Відомо, що вона виникла внаслідок загоряння сміттєзвалища у районі Енікей. Вогонь швидко поширився під впливом вітру, що ускладнило роботу рятувальників.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, до гасіння пожежі залучено велику кількість авіації, пожежних машин і будівельної техніки.

Зазначено, що міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі переїхав в регіон, щоб взяти ситуацію під особистий контроль.

Місцева влада повідомляє, що вогонь поширився на житлові райони, а мешканці в деяких районах вже евакуйовані.

Згодом стало відомо, що постраждали щонайменше 53 людини.



