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    В Анталії вирують лісові пожежі. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українські туристи

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    Туреччина потерпає від лісових пожеж&nbsp; - В Анталії вирують лісові пожежі. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українські туристи
    Туреччина потерпає від лісових пожеж 
    Фото: twitter.com/pusholder

    Вогонь поширився на житлові райони, а мешканці в деяких районах вже евакуйовані

    Українців серед постраждалих у лісових пожежах в Туреччині наразі немає. До Міністерства закордонних справ поки що ніхто не звертався. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України. Офіційно немає жодних даних про постраждалих українських туристів.

    «Наразі ще не зверталися наші туристи (за допомогою – ред.). Постраждалих (серед громадян України – ред.), принаймні офіційно, поки немає. Евакуація поки не планується, бо наразі потреби в ній немає», -– повідомили у МЗС.


    За інформацією українських консулів, лісові пожежі в турецькій Анталії наразі не несуть загрози курортам.

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    В Анталії вирують лісові пожежі. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українські туристи
    В Анталії вирують лісові пожежі. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українські туристи
    В Анталії вирують лісові пожежі. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українські туристи
    В Анталії вирують лісові пожежі. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українські туристи

    Нагадаємо, вчора у турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Відомо, що вона виникла внаслідок загоряння сміттєзвалища у районі Енікей. Вогонь швидко поширився під впливом вітру, що ускладнило роботу рятувальників.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, до гасіння пожежі залучено велику кількість авіації, пожежних машин і будівельної техніки.

    Зазначено, що міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі переїхав в регіон, щоб взяти ситуацію під особистий контроль.

    Місцева влада повідомляє, що вогонь поширився на житлові райони, а мешканці в деяких районах вже евакуйовані.

    Згодом стало відомо, що постраждали щонайменше 53 людини.

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    Теги: Туреччина пожежа МЗС стихійні лиха відпочинок туризм українці надзвичайні ситуації евакуація
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    В Анталії вирують лісові пожежі. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українські туристи