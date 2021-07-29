Кіпр змінює правила в’їзду для невакцинованих туристів з України

Вакциновані пасажири в разі наявності сертифіката міжнародного зразка, можуть подорожувати без додаткових тестів

Туристи, які не пройшли імунізацію від Covid-19, повинні мати негативний ПЛР-тест та зробити ще один після прильоту

Кіпр посилює правила в'їзду для мандрівників з України. З цього тижня невакцинованим для перетину кордону необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту. Про це повідомляє телеграм-канал «Коронавірус інфо».

Зокрема, пасажири, які не пройшли імунізацію від Covid-19, повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний тест.

Крім цього, до отримання результату (три години) громадянам необхідно буде залишатися на самоізоляції.

Однак, за інформацією МЗС, вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.

Вакциновані пасажири в разі наявності сертифіката міжнародного зразка, виданого органами державної влади, можуть подорожувати без додаткових тестів.

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Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.