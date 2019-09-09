У Меркель відреагували на передачу Цемаха Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Цемах

«Звільнення одної людини не може бути знаком того, що пошук справедливості буде припинено», сказав речник уряду ФРН

Передача російській стороні одного з головних свідків у справі МН17 Володимира Цемаха не означає, що намагання притягнути винних до справедливості буде припинене.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт у понеділок на брифінгу в Берліні.

«Що стосується розслідування збиття літака МН17, то абсолютно ясно, звільнення одної людини не може бути знаком того, що пошук справедливості буде припинено, що не будуть продовжені зусилля чітко назвати винних», - сказав Зайберт, якого цитує Укрінформ.

У цілому ж, за його словами, варто сконцентруватися на українцях, які були звільнені завдяки цьому обміну та змогли повернутися додому. Такий розвиток у підсумку дає певну надію, що цей обмін надасть позитивний імпульс для інших важливих заходів виконання Мінських угод, зазначив речник Меркель.

Чи вплине обмін на строки проведення саміту Нормандської четвірки, Зайберт напряму не відповів.

«Я не можу назвати дату саміту. Тільки можу сказати, що підготовка до такої зустрічі на вищому рівні в «Нормандському форматі» продовжується, федеральний уряд бере в ній участь», - сказав речник уряду ФРН.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.