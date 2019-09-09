У РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха



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Фігурант справи MH17 Володимир Цемах

«Звернення від нідерландської сторони з питання про видачу В.Цемаха до посольства не надходило», - зазначили в РФ

Влада Нідерландів не зверталася до посольства Росії щодо екстрадиції фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський «Боїнг» рейса MH17 Володимира Цемаха.

Про це повідомляється у Тwitter посольства РФ у Нідерландах.

«Звернення від нідерландської сторони з питання про видачу В.Цемаха до посольства не надходило», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, родичі загиблих у катастрофі MH17 розчаровані передачею Цемаха Росії.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.