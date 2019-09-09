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    У світі

    У РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха

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    Фігурант справи MH17 Володимир Цемах - У РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха
    Фігурант справи MH17 Володимир Цемах

    «Звернення від нідерландської сторони з питання про видачу В.Цемаха до посольства не надходило», - зазначили в РФ

    Влада Нідерландів не зверталася до посольства Росії щодо екстрадиції фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський «Боїнг» рейса MH17 Володимира Цемаха.

    Про це повідомляється у Тwitter посольства РФ у Нідерландах.

    «Звернення від нідерландської сторони з питання про видачу В.Цемаха до посольства  не надходило», - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, родичі загиблих у катастрофі MH17 розчаровані передачею Цемаха Росії.

    Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

    Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

    Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

    Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.

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