«Тихий тріумф Путіна». Нідерландські ЗМІ про звільнення Україною Цемаха

Звільнення Цемаха з-під варти у Нідерландах вважають особистою перемогою Володимира Путіна Зображення: Радіо Свобода

Рішення українського суду у Нідерландів «викликає багато питань»

Сьогодні Київський апеляційний суд під особисте зобов'язання випустив з-під варти колишнього бойовика терористичної організації «ДНР» Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про авіакатастрофу рейсу MH17, унаслідок якої загинули всі пасажири та екіпаж - загалом 298 осіб.

ЗМІ припускають, що неоднозначне рішення суд ухвалив через те, що прізвище Цемаха є у переліку осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною. Як і, за даними деяких ЗМІ, прізвище Кирила Вишинського, якого суд на минулому тижні теж випустив з-під варти.

Напередодні слідчі з Нідерландів, які займаються справою авіакатастрофи МН17, просили Київ не видавати Цемаха Росії, бо хочуть весною допитати як свідка на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського «Боїнга». Крім того, до президента України Володимира Зеленського нещодавно звертались із закликом не обмінювати Цемаха 40 депутатів Європейського парламенту.

Складність ще й у тому, що навіть якщо прізвища Цемаха немає у списках на обмін, просто зараз він має можливість втекти до «ЛДНР», звідти – в Росію. Дістати підозрюваного з території РФ буде фактично неможливо.

Звільнення Цемаха з-під варти стало темою дня у нідерландських ЗМІ.

Головним матеріалом на сайті нідерландської газети De Telegraaf стала стаття про звільнення Цемаха із заголовком «Звільнення підозрюваного у справі MH-17 - тихий тріумф Путіна».

«Відносини із заклятим ворогом України Росією - з моменту анексії Криму в 2014 році - на думку деяких спостерігачів, для Києва важливіші за відносини з Амстердамом. Володимир Путін, здається, напередодні обміну ув’язненими здобув невелику перемогу», - йдеться у статті.

Автори наголошують: рішення про звільнення Цемаха український суд ухвалив, незважаючи на лист головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, у якому він просив українське правосуддя не допустити передачу підозрюваного Росії у рамках обміну ув’язненими. Отже, пише видання, тепер існує небезпека, що Цемах втече до РФ. «Це означає, що можливість допитати його наступною весною, коли в Нідерландах розпочнеться судовий процес щодо MH17, буде практично нульовою. У Росії він у безпеці», - звертає увагу газета.

«Російське державне телебачення подало сьогодні вранці цю новину як тихий тріумф і заявило, що обмін полоненими наближається», - додає De Telegraaf.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що останні новини з Києва «викликають багато питань», інформує нідерландський портал Nieuws.

Блок зауважив, що перебуває у тісному контакті з українською владою у питанні звільнення судом Володимира Цемаха. «Ми в курсі справ», - сказав Блок, водночас відмовився уточнити, чи була нідерландська сторона поінформована про звільнення Цемаха заздалегідь.

Депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала звільнення українським судом з-під варти Цемаха «тривожним», інформує видання NRC Handelsblad.

«Звільнення підозрюваного, якого прагне допитати міжнародна слідча група (яка розслідує збиття літака Boeing рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом. - Ред.), викликає тривогу», - заявила Пірі і додала, що «все рухається у неправильному напрямку».

Євродепутат зазначила, що їй невідомо про будь-які слідчі дії або допити Цемаха, які б здійснювали фахівці міжнародної слідчої групи.

NRC Handelsblad також повідомляє, що звільнення з-під варти Цемаха занепокоїло родичів загиблих в авіакатастрофі. «Я не знаю, чи це хороші новини, чи погані. Це схоже на гру у шахи на дуже високому рівні», - зазначив Піт Плоег, голова Нідерландсього фонду допомоги родичам жертв катастрофи малайзійського «Боїнга» над Донбасом.

«Це може бути пов'язано це з обміном в'язнями... І це дуже погано. Де він зараз, після звільнення? Мене турбує, що важливий підозрюваний не буде доступний для розслідування кримінальної справи міжнародною Спільною слідчою групою (JIT)», - обурився він.

У свою чергу слідчі зі JIT запевнили, що рішення українського суду на справу МН17 не вплине. «Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити», – наголосила речниця JIT Брехтьє ван де Мосдейк і додала: «тепер це буде складніше».

Наталія Сокирчук, «Главком»