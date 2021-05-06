Реєстрація місця проживання буде доступна онлайн: у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт

Законом будуть скасовані штампи у паспорті та витяг з ID-картки про прописку

Кожен третій українець прописаний не за фактичним місцем проживання, а приблизно 1 млн людей не мають прописки взагалі

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який запровадить онлайн-реєстрацію місця проживання для всіх громадян та скасує штамп про прописку у паспорті або довідку про прописку для ID-картки. Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги», – сказав Федоров.

За його словами, кожен третій українець прописаний не за фактичним місцем проживання, а приблизно 1 млн людей не мають прописки взагалі. Новий законопроєкт зробить цю зміну місця реєстрації декларативною.

«На порталі Дія потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживаєте. Ті, в кого вже є нерухомість, отримають прописку за добу. Для декларування місця проживання в іншому місці (наприклад, у квартирі орендодавця) потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн», – зазначив віцепрем'єр-міністр.

Він додав, що після ухвалення законопроєкту головним завданням чиновників буде не вимагання купи довідок, а перевірка місця проживання в онлайн-системі: «Ми перекладаємо зберігання цих даних з українців на онлайн-систему. Це абсурд, коли держава вимагає в тебе документ, яким сама ж і володіє. Українці більше не витрачатимуть тижні свого часу, щоб просто повідомити державі, де вони живуть», – наголосив очільник Мінцифри.

Законопроєкт №5463 «Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні» було зареєстровано у парламенті 5 травня.