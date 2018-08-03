У Мінінфраструктури назвали області, які найгірше освоюють кошти на ремонт доріг
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Аутсайдерами виявилися Луганська та Закарпатська області
Найгірші показники освоєння коштів Дорожнього фонду продемонстрували Луганська, Закарпатська, Рівненська, Черкаська та Полтавська області.
Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Дорожній фонд працює. Гроші - є. Що заважає їх витрачати за призначенням - питайте у місцевої влади», - написав Омелян.
Топ-5 найкращих областей за підсумками липня: Івано-Франківська – 89%, Хмельницька – 77 %, м. Київ – 77 %, Вінницька – 69%, Чернівецька – 57%.
Найгірші результати у Луганській – 13%, Закарпатській – 13%, Рівненській – 14%, Черкаській – 15% та Полтавській – 15 % областях.
Як повідомлялося, цього року на ремонт доріг виділили рекордне фінансування - понад 45 млрд гривень. Державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення становила 11,53 млрд гривень.
Обсяг фінансування заходів з підвищення безпеки доріг становив 2,6 млрд гривень.
Нагадаємо, у 2017 році Державне агентство автомобільних доріг України відремонтувало рекордні за останні роки 2177 км доріг. Ремонти доріг здійснюються за маршрутним принципом, який зараз покладено в основу
Програми розвитку доріг на 2018-2022 роки, з метою зробити за 5 років якісне сполучення між усіма обласними центрами країни.