  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Міноборони попереджають, що їх сайт тимчасово недоступний

    • Розсилка
    Через велику кількість відвідувачів сайт Міністерства оборони не витримує навантаження, тому спостерігаються збої в його роботі - У Міноборони попереджають, що їх сайт тимчасово недоступний
    Через велику кількість відвідувачів сайт Міністерства оборони не витримує навантаження, тому спостерігаються збої в його роботі

    Для отримання оперативної інформації громадян закликають користуватись Facebook-сторінкою оборонного відомства

    У зв'язку з великою кількістю відвідувачів сайт Міністерства оборони тимчасово недоступний для користувачів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Для отримання оперативної інформації громадян закликають користуватись Facebook-сторінкою оборонного відомства.

    «Через велику кількість відвідувачів сайт Міністерства оборони не витримує навантаження, тому спостерігаються збої в його роботі. Для отримання інформації громадяни можуть скористатись Facebook-сторінками Міноборони», - поінформували в прес-службі.

    Читайте також
    Міноборони інтернет Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ