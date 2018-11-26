У Міноборони попереджають, що їх сайт тимчасово недоступний



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Через велику кількість відвідувачів сайт Міністерства оборони не витримує навантаження, тому спостерігаються збої в його роботі

Для отримання оперативної інформації громадян закликають користуватись Facebook-сторінкою оборонного відомства

У зв'язку з великою кількістю відвідувачів сайт Міністерства оборони тимчасово недоступний для користувачів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Для отримання оперативної інформації громадян закликають користуватись Facebook-сторінкою оборонного відомства.

«Через велику кількість відвідувачів сайт Міністерства оборони не витримує навантаження, тому спостерігаються збої в його роботі. Для отримання інформації громадяни можуть скористатись Facebook-сторінками Міноборони», - поінформували в прес-службі.