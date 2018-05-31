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    У Міноборони заявили про зниження вогневої активності на Донбасі

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    Українські військові на Донбасі&nbsp; - У Міноборони заявили про зниження вогневої активності на Донбасі
    Українські військові на Донбасі 

    З початку доби військові зафіксували п'ять обстрілів з боку сепаратистів. Втрат в лавах ЗСУ немає

    Незаконні збройні формування на Донбасі в четвер, 31 травня, дещо знизили вогневу активність, обстрілявши позиції Збройних сил України п'ять разів.

    Про це повідомив спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає 112 Україна.

    Втрат з початку поточної доби в лавах українських військових немає.

    За минулу добу позиції ЗСУ бойовики обстріляли 28 разів, всі обстріли є прицільними.

    «У результаті бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Зараз вони отримують допомогу в медичних закладах. Стан здоров'я українських захисників – задовільний», - повідомив Гуцуляк.

    Раніше повідомлялося, що українські бійці знищили дві ворожі БМП на Донбасі.

     

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