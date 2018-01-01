У Мін’юсті розповіли про переповнені українські СІЗО

Однак в Україні існує тенденція недобору до колоній, - розповів чиновник

Через активну роботу судів, що розглядають справи, українські СІЗО переповнені арештованими. Про це заявив міністра юстиції Денис Чернишов, передає Укрінформ. Міністерство юстиції пояснює переповнення слідчих ізоляторів через швидку роботу судів, що розглядають справи. «У нас дивна ситуація зараз в Україні: маємо так зване



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Фото: hromadskeradio Лук'янівське СІЗО

Однак в Україні існує тенденція недобору до колоній, - розповів чиновник

Через активну роботу судів, що розглядають справи, українські СІЗО переповнені арештованими.

Про це заявив міністра юстиції Денис Чернишов, передає Укрінформ.

Міністерство юстиції пояснює переповнення слідчих ізоляторів через швидку роботу судів, що розглядають справи.

«У нас дивна ситуація зараз в Україні: маємо так зване «перенаселення» в СІЗО, на що ми не можемо вплинути, тому що це залежить від швидкості роботи судів», - зазначив Чернишов.

Однак в Україні існує тенденція недобору до колоній, і через це після процесу оптимізації закрили 13 установ виконання покарань.

Чернишов також повідомив, що через оптимізацію цих установ планова економія на 2018 рік склала близько від 70 до 100 млн грн.