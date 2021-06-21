У Москві горіла військова академія. ЗМІ передають, що постраждав кабінет керівництва

Вогонь охопив 30 кв. м всередині головного вишу російської армії

Співробітники російського МНС в понеділок, 21 червня 2021 року, локалізували пожежу у військовій академії імені М. В. Фрунзе в середмісті Москви.

Як пише IZ.ru, чергова служба виявила задимлення в одному з приміщень навчального корпусу Військового навчально-наукового центру Сухопутних військ «Загальновійськова академія ЗС РФ» у Москві.

«Постраждалих немає. Причини задимлення з'ясовуються», - зазначає видання з посиланням на Міноборони Росії.

Своєю чергою портал NEWS.ru інформує, що за попередніми даними, «вогонь спалахнув в кабінеті керівництва навчального закладу на третьому поверсі».

Площа загоряння склала 30 квадратних метрів. Зовні це виглядало дуже масштабно. Було багато диму.

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