У Москві горіла військова академія. ЗМІ передають, що постраждав кабінет керівництва
Вогонь охопив 30 кв. м всередині головного вишу російської армії
Співробітники російського МНС в понеділок, 21 червня 2021 року, локалізували пожежу у військовій академії імені М. В. Фрунзе в середмісті Москви.
Як пише IZ.ru, чергова служба виявила задимлення в одному з приміщень навчального корпусу Військового навчально-наукового центру Сухопутних військ «Загальновійськова академія ЗС РФ» у Москві.
«Постраждалих немає. Причини задимлення з'ясовуються», - зазначає видання з посиланням на Міноборони Росії.
Своєю чергою портал NEWS.ru інформує, що за попередніми даними, «вогонь спалахнув в кабінеті керівництва навчального закладу на третьому поверсі».
Площа загоряння склала 30 квадратних метрів. Зовні це виглядало дуже масштабно. Було багато диму.