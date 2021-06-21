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    У Москві горіла військова академія. ЗМІ передають, що постраждав кабінет керівництва

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    Загальновійськова академія збройних сил Російської Федерації&nbsp;(колишня Військова академія імені М.&nbsp;В.&nbsp;Фрунзе) - У Москві горіла військова академія. ЗМІ передають, що постраждав кабінет керівництва
    Загальновійськова академія збройних сил Російської Федерації (колишня Військова академія імені М. В. Фрунзе)
    Фото: Wikimedia

    Вогонь охопив 30 кв. м всередині головного вишу російської армії

    Співробітники російського МНС в понеділок, 21 червня 2021 року, локалізували пожежу у військовій академії імені М. В. Фрунзе в середмісті Москви.

    Як пише IZ.ru, чергова служба виявила задимлення в одному з приміщень навчального корпусу Військового навчально-наукового центру Сухопутних військ «Загальновійськова академія ЗС РФ» у Москві.

    «Постраждалих немає. Причини задимлення з'ясовуються», - зазначає видання з посиланням на Міноборони Росії.

    Своєю чергою портал NEWS.ru інформує, що за попередніми даними, «вогонь спалахнув в кабінеті керівництва навчального закладу на третьому поверсі».

    Площа загоряння склала 30 квадратних метрів. Зовні це виглядало дуже масштабно. Було багато диму.

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    Теги: пожежа Росія Міноборони РФ
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    У Москві горіла військова академія. ЗМІ передають, що постраждав кабінет керівництва