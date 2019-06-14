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    У світі

    У Москві горів Ізмайловський кремль

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    <span>Пожежники в Ізмайловському кремлі у Москві</span> - У Москві горів Ізмайловський кремль
    Пожежники в Ізмайловському кремлі у Москві

    Наразі загоряння вдалося локалізувати

    В Москві спалахнула пожежа на території музейного комплексу Ізмайловського кремля.

    Про це повідомляє «Тасс»

    Наголошується, що займання сталося на першому поверсі, зараз вогонь перекинувся на другий поверх.

    Співрозмовник агентства додав, що площа пожежі становить 50 кв. м. За його словами, загоряння вдалося локалізувати.

    «На даний момент загоряння локалізовано. Горить дерев'яна будівля змінної поверховості. Інформація про постраждалих не надходила», - розповів співрозмовник ЗМІ.

    У прес-службі московського управління МНС виданню підтвердили факт пожежі за вказаною адресою, проте подробиці не уточнили.

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