Залізна зірка під Москвою. Шойгу показав Путіну макет велетенського музею війни

Прослухавши презентацію, Путін сказав: «Дуже добре. Макет красивий» і назвав об'єкт «живим музеєм»

У новому музеї розмістять купу зброї і показуватимуть театральні вистави про побоїща

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу показав президенту Володимиру Путіну макет музею збройних сил, найбільшого в країні. Майбутній музей має форму величезної зірки, його планують побудувати під Москвою. Площа – майже 150 тисяч квадратних метрів.

Презентація макету відбулася у Сочі, подію транслювали російські ЗМІ.

За словами Шойгу, хоча в Москві вже є один військовий музей, нова споруда необхідна, щоб розмістити 740 тисяч експонатів, які зберігаються в запасниках інших музеїв по всій країні. Тільки стрілецької зброї з різних воєн накопичилося 43 тисячі.

У кожному з променів зірки-музею, продовжив Шойгу, буде щось на кшталт театру, присвяченого різним битвам. На території навколо будівлі розмістяться бронетехніка, авіація і «багато, багато іншого».

Також біля музею розташуються майстерні, які будуть кожні пів року міняти експозицію.

Прослухавши презентацію, Путін сказав: «Дуже добре. Макет красивий» і назвав об'єкт «живим музеєм».

«Уникальность этого сооружения в том, что мы предполагаем сделать в каждом из крыльев исторический театр, в котором, скажем, здесь – Бородинское сражение. Это будет самый крупный музей – почти 150 тыс кв м»: Шойгу представил Путину проект музейного комплекса в парке «Патриот» pic.twitter.com/g7J7odPYmi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 27, 2021

За даними російської служби ВВС, музей уже почали будувати у підмосковному парку «Патріот».

Додамо, що Олександр Лукашенко 28 травня прибув до Сочі, де проводить зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори проходять на тлі скандалу з екстреною посадкою в Мінську 23 травня літака авіакомпанії Ryanair, яку сама компанія і країни Заходу характеризують як повітряне піратство.