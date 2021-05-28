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    Залізна зірка під Москвою. Шойгу показав Путіну макет велетенського музею війни

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    Прослухавши презентацію, Путін сказав: &laquo;Дуже добре. Макет красивий&raquo; і назвав об'єкт &laquo;живим музеєм&raquo; - Залізна зірка під Москвою. Шойгу показав Путіну макет велетенського музею війни
    Прослухавши презентацію, Путін сказав: «Дуже добре. Макет красивий» і назвав об'єкт «живим музеєм»
    Скріншот з відео

    У новому музеї розмістять купу зброї і показуватимуть театральні вистави про побоїща

    Міністр оборони Росії Сергій Шойгу показав президенту Володимиру Путіну макет музею збройних сил, найбільшого в країні. Майбутній музей має форму величезної зірки, його планують побудувати під Москвою. Площа – майже 150 тисяч квадратних метрів.

    Презентація макету відбулася у Сочі, подію транслювали російські ЗМІ.

    За словами Шойгу, хоча в Москві вже є один військовий музей, нова споруда необхідна, щоб розмістити 740 тисяч експонатів, які зберігаються в запасниках інших музеїв по всій країні. Тільки стрілецької зброї з різних воєн накопичилося 43 тисячі.

    У кожному з променів зірки-музею, продовжив Шойгу, буде щось на кшталт театру, присвяченого різним битвам. На території навколо будівлі розмістяться бронетехніка, авіація і «багато, багато іншого».

    Також біля музею розташуються майстерні, які будуть кожні пів року міняти експозицію.

    Прослухавши презентацію, Путін сказав: «Дуже добре. Макет красивий» і назвав об'єкт «живим музеєм».

    За даними російської служби ВВС, музей уже почали будувати у підмосковному парку «Патріот».

    Додамо, що Олександр Лукашенко 28 травня прибув до Сочі, де проводить зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори проходять на тлі скандалу з екстреною посадкою в Мінську 23 травня літака авіакомпанії Ryanair, яку сама компанія і країни Заходу характеризують як повітряне піратство.

    Теги: міністр пропаганда війна Путін музеї агресія військові театр Сергій Шойгу
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    Залізна зірка під Москвою. Шойгу показав Путіну макет велетенського музею війни