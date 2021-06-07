Саміт НАТО не прийме рішення про надання ПДЧ Україні

В Альянсі кажуть, що у НАТО немає консенсусу щодо ПДЧ для України

На саміті НАТО в червні не буде прийнято рішення про ПДЧ ( план дій щодо членства - ред.) для України та Грузії, оскільки в Альянсі згоди з цього питання немає. Про це сьогодні заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, пише Європравда.

«НАТО – організація, заснована на консенсусі. З цього питання консенсусу поки що немає», – сказав він.

Разом з тим, у заяві, за підсумками саміту НАТО, підтвердять, що Україна і Грузія мають перспективу членства в Альянсі. «Офіційна відповідь - це те, що політика відкритих дверей незмінна. Наші лідери на саміті підтвердять цю політику», – сказав Джоане.

Він закликав Україну не розчаровуватися через це і навів приклад своєї країни – Румунії.

«На початку не всі підтримували членство Румунії в НАТО. І був саміт у 90-х, коли ми не отримали запрошення в НАТО, на яке сподівалися. Тоді у нас була велика проблема в комунікації з населенням з цього приводу. Але, як бачите, це змінилися, і зараз я говорю з вами як представник НАТО», – розповів він.

«Тримайте курс, проводьте реформи, працюйте на свою мету», – додав він.

Напередодні вийшло інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому він закликав негайно вирішити питання про вступ України в НАТО, бо країна перебуває в небезпеці.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться без України. Він відбудеться 14 червня.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг напередодні застеріг РФ і Білорусь від дестабілізації обстановки на східному фланзі альянсу. НАТО готова захищатися.

Також 7 червня президент США Джо Байден особисто обговорить з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом в Білому домі виклики, які створюють перед країнами НАТО Росія, Китай, а також інші глобальні загрози.

Тим часом, Росія заявила, що створять нові військові з'єднання біля західних кордонів. Так вони хочуть «протистояти» НАТО. Про це заявив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Він уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів