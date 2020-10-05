У Москві побили жінку, яка кашляла в метро



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Пасажирку без маски, яка кашляла, побили в московському метро

Чоловік накинувся на жінку з кулаками у вагоні поїзда, бо вона кашляла і була без маски

У московському метро жінку, яка їхала у вагоні без медичної маски і кашляла, побив чоловік. Про це в неділю, 4 жовтня, повідомляє Газета.ru.

Відео інциденту, який стався на станції метро «Профспілкова», було опубліковане в Мережі.

Чоловік підійшов до жінки ще на платформі, поки вона й інші пасажири чекали на поїзд. Спочатку він штовхнув її, а потім накинувся на неї з кулаками вже у вагоні поїзда.

Причиною події називають те, що жінка кашляла, але при цьому на ній не було маски.

Зазначимо, що в УКраїні теж трапляються конфлікти у транспорті через відсутість маски. Так, ще у липні у Львові сталася бійка між молодим і літнім чоловіком, які перебували в громадському транспорті. Так, в автобус зайшов городянин без маски, на що дідусь зробив йому зауваження про її відсутність і попросив надіти захист на обличчя. Після цього молодий городянин став поводитися агресивно та накинувся на чоловіка.

Між іншим, у вересні Летичівський районний суд Хмельницької області оштрафував на 17 тис. грн жінку-підприємця, яка порушила правила карантину. За даними адмінпротоколу, вранці 26 червня жінка здійснювала стихійну торгівлю (цукерками, макаронами та іншими товарами) на території, яка є прилеглою до Старосинявського ринку і була без засобів індивідуального захисту. Таким чином, допущено порушення постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020 року (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №500 від 17 червня 2020 року) і постанови Головного державного санітарного лікаря України №34 від 6 червня 2020 року.