Сечу перетворюють на питну воду. Росіяни похвалились експериментом у Космосі



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Переробка сечі дозволяє знизити обсяг поставки води на станцію вантажними кораблями з Землі

Російські космонавти повернулися до переробки сечі в воду

Російські космонавти на борту Міжнародної космічної станції повернулися до експерименту «Сепарація», в рамках якого відпрацьовується технологія переробки урини в воду. Про це написав космонавт Іван Вагнер в Twitter.

«Сьогодні поставили відро з дистильованою водою з системи регенерації води з урини в систему регенерації води з конденсату, яка цю воду переробить в питну», – поділився він. Вагнер додав, що ввечері космонавти вже будуть пити цю воду.

Мы вернулись к эксперименту «Сепарация», в рамках которого отрабатывается технология переработки урины в воду.



Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из Системы регенерации воды из урины в Систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую pic.twitter.com/Hek5q0RNX1 — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 3, 2020

У російському модулі «Рассвет» встановлена експериментальна система регенерації води з урини СРВ-У-РС. Штатна система СРВ-УМ буде використовуватися в новому модулі «Наука», який повинен прилетіти на МКС у 2021 році. Переробка сечі дозволяє знизити обсяг поставки води на станцію вантажними кораблями з Землі.

З 2016-му англійський астронавт Тімоті Пік поділився своїм враженням про питну воду, отриману через переробку сечі. Вона має гарний смак, попри те, що її отримують з перероблених продуктів життєдіяльності, зізнався він.