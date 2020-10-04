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    У світі

    Сечу перетворюють на питну воду. Росіяни похвалились експериментом у Космосі

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    Переробка сечі дозволяє знизити обсяг поставки води на станцію вантажними кораблями з Землі - Сечу перетворюють на питну воду. Росіяни похвалились експериментом у Космосі
    Переробка сечі дозволяє знизити обсяг поставки води на станцію вантажними кораблями з Землі

    Російські космонавти повернулися до переробки сечі в воду

    Російські космонавти на борту Міжнародної космічної станції повернулися до експерименту «Сепарація», в рамках якого відпрацьовується технологія переробки урини в воду. Про це написав космонавт Іван Вагнер в Twitter.

    «Сьогодні поставили відро з дистильованою водою з системи регенерації води з урини в систему регенерації води з конденсату, яка цю воду переробить в питну», – поділився він. Вагнер додав, що ввечері космонавти вже будуть пити цю воду.

    У російському модулі «Рассвет» встановлена експериментальна система регенерації води з урини СРВ-У-РС. Штатна система СРВ-УМ буде використовуватися в новому модулі «Наука», який повинен прилетіти на МКС у 2021 році. Переробка сечі дозволяє знизити обсяг поставки води на станцію вантажними кораблями з Землі.

    З 2016-му англійський астронавт Тімоті Пік поділився своїм враженням про питну воду, отриману через переробку сечі. Вона має гарний смак, попри те, що її отримують з перероблених продуктів життєдіяльності, зізнався він.
    Росія космонавти технології наука
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