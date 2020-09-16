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    Загрожувала життю покупців. Суд оштрафував на 17 тис. грн багатодітну матір, яка торгувала без маски

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    <span>З 12 березня 2020 року на усій території України діє карантин, запроваджений Кабміном проти поширення Covid-19</span> - Загрожувала життю покупців. Суд оштрафував на 17 тис. грн багатодітну матір, яка торгувала без маски
    З 12 березня 2020 року на усій території України діє карантин, запроваджений Кабміном проти поширення Covid-19

    Жінка просила суд не застосовувати штраф, бо він є для неї непідйомний

    Летичівський районний суд Хмельницької області оштрафував на 17 тис. грн жінку-підприємця, яка порушила правила карантину.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 3 вересня.

    За даними адмінпротоколу, вранці 26 червня жінка здійснювала стихійну торгівлю (цукерками, макаронами та іншими товарами) на території, яка є прилеглою до Старосинявського ринку і була без засобів індивідуального захисту. Таким чином, допущено порушення постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020 року (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №500 від 17 червня 2020 року) і постанови Головного державного санітарного лікаря України №34 від 6 червня 2020 року.

    До суду жінка не з’явилася, але подала клопотання про розгляд справи у її відсутність. Просила суд врахувати, що має на утриманні трьох дітей, двоє з яких малолітні; є приватним підприємцем і заробляє на життя роздрібною торгівлею. Водночас штраф 17 тис. грн є для неї непомірним.

    У клопотанні підприємниці також зазначено, що підставою складення протоколу стало те, що під час торгівлі роздрібними товарами вона приспустила захисну маску з обличчя, коли в цей час підійшли працівники поліції та почали складати на неї протокол про порушення правил карантину.

    Разом з тим, суд наголосив, що уряд України у відповідних постановах затверджував необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, запроваджував тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов`язки, що покладаються на них. Додатково для суб`єктів господарювання головний державний санітарний лікар України розробив та затвердив протиепідемічні заходи, які визначають особливості провадження їх діяльності на період карантину.

    Фактично у вину фізичній особі-підприємцю ставиться торгівля без засобів індивідуального захисту під час карантину та стихійна торгівля. Суд вважає, що інкриміноване обвинувачення є обґрунтованим і її вина є доведеною.

    Під час винесення покарання суд взяв уваги й те, що число хворих на коронавірусну хворобу (Covid-19) постійно збільшується, що є загальновідомою обставиною, тому придбання товарів у суб`єкта господарювання, який обслуговує клієнтів без засобів індивідуального захисту, потенційно становить загрозу для їх життя та здоров`я. (На день ухвалення судового рішення у Хмельницькій області було зареєстровано 2927 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 167 - діти, 304 – медпрацівники. Померло 56 осіб - «Главком»).

    А тому суд, не зважаючи на прохання підприємниці не штрафувати, не визнав це правопорушення малозначним. Таким чином, до порушниці застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу 17 тис. грн.

    Окремо жінка заплатить 420,4 грн судового збору.

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