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    У Росії в розпалі друга хвиля Covid-19. За добу майже 10 тис. нових випадків

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    У Росії в розпалі друга хвиля Covid-19 - У Росії в розпалі друга хвиля Covid-19. За добу майже 10 тис. нових випадків
    У Росії в розпалі друга хвиля Covid-19

    Лише за останній місяць у Росії удвічі зросла кількість інфікованих

    За минулу добу в Росії виявили 9859 випадків Covid-19, 174 людини померли, 5563 виписалися з лікарень. Про це повідомили в оперативному штабі по боротьбі із захворюванням, передають російські ЗМІ. Як зазначили у штабі, у майже 3 тис. виявлених інфікованих, хвороба протікає безсимптомно.

    Нові випадки зафіксували у всіх 85 регіонах, найбільше їх в Москві – 2884. У Санкт-Петербурзі виявили 358 інфікованих, в Підмосков'ї - 259, в Ростовській області – 219.

    Загальна кількість інфікованих в Росії становить 1 млн 204,5 тис. осіб. Померли за весь час з початку пандемії 21,3 тис. людей, одужали – 975,9 тис.

    За останніми даними ВООЗ, у всьому світі налічується 34,1 мільйони випадків Covid-19. Найбільше хворіють у США, Індії, Бразилії, Росії, Колумбії, Перу, Іспанії, Аргентині, Мексиці і ПАР.

    Як повідомляв «Главком», на початку вересня у Росії фіксували менше 5 тисяч випадків захворювання на добу. За останній місяць кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією зросла удвічі, з 500 тис. до більше як 1 млн осіб.

    Росія коронавірус
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