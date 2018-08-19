У Мукачеві підготувалися до запуску поїздів на Будапешт



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Нова платформа примикатиме до колії європейського стандарту - 1435 мм

У Мукачеві за кошти місцевого бюджету відремонтували частину вулиці Вокзальної, яка веде до споруджуваної пасажирської залізничної платформи, з якої буде здійснюватися посадка на потяги до Будапешта.

Фото виконаної роботи опубліковані на сайті Мукачівської міської ради, передає ЦТС.

Нова платформа примикатиме до колії європейського стандарту - 1435 мм.

Повідомляється, що співробітники підрядної організації вимостили плиткою тротуар, а також засипали щебенем основу на ділянці, де немає асфальтового покриття.

Раніше повідомлялося, що платформу для поїздів в ЄС в Мукачево обладнають пасажирським павільйоном.

В. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов в червні обіцяв, що сам поїзд буде запущений до кінця літа.

Він також оголосив орієнтовну вартість квитків: «Другий клас – трохи більше 700 гривень, перший клас – близько 1000 гривень».

Новим поїздом до столиці Угорщини можна буде дістатись за 6 годин.

400-кілометровий маршрут пролягатиме через угорські міста Дебрецен та Ньїредьгаза.