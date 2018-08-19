  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Мукачеві підготувалися до запуску поїздів на Будапешт

    • Розсилка
    У Мукачеві підготувалися до запуску поїздів на Будапешт

    Нова платформа примикатиме до колії європейського стандарту - 1435 мм

    У Мукачеві за кошти місцевого бюджету відремонтували частину вулиці Вокзальної, яка веде до споруджуваної пасажирської залізничної платформи, з якої буде здійснюватися посадка на потяги до Будапешта.

    Фото виконаної роботи опубліковані на сайті Мукачівської міської ради, передає ЦТС.

    Нова платформа примикатиме до колії європейського стандарту - 1435 мм.  

    Повідомляється, що співробітники підрядної організації вимостили плиткою тротуар, а також засипали щебенем основу на ділянці, де немає асфальтового покриття.

    Раніше повідомлялося, що платформу для поїздів в ЄС в Мукачево обладнають пасажирським павільйоном.

    В. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов в червні обіцяв, що сам поїзд буде запущений до кінця літа.

    Він також оголосив орієнтовну вартість квитків: «Другий клас – трохи більше 700 гривень, перший клас – близько 1000 гривень».

    Новим поїздом до столиці Угорщини можна буде дістатись за 6 годин.

    400-кілометровий маршрут пролягатиме через угорські міста Дебрецен та Ньїредьгаза.

    ЄС Будапешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ