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    У Мукачево сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий

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    Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали правоохоронці - У Мукачево сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий
    Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали правоохоронці
    Фото: Нацполіція

    Вирішити словесний конфлікт з опонентом чоловік вирішив за допомогою вогнепальної зброї

    У Мукачево Закарпатської області сталася стрілянина посеред вулиці. Поранення отримав один чоловік.

    Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

    Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Стефаника близько 19 години. В цей же час патрульним надійшов виклик про стрілянину.

    За попередньою інформацією, до стрілянини привів конфлікт між двома чоловіками. Словесна перепалка переросла спочатку в бійку, а потім один з них дістав з кишені пневматичну зброю і вистрілив в іншого, вціливши в груди.

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    У Мукачево сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий
    У Мукачево сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий
    У Мукачево сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий
    У Мукачево сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий
    Фото: Нацполіція

    Потерпілий залишився живим.

    Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали правоохоронці.

    До слова, у Києві на проспекті Лобановського правоохоронці затримали автомобіль Skoda та осіб у ньому, причетних до стрілянини.

    Теги: кримінал Закарпаття чоловік час стрілянина
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