У Мукачево сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий

Вирішити словесний конфлікт з опонентом чоловік вирішив за допомогою вогнепальної зброї

У Мукачево Закарпатської області сталася стрілянина посеред вулиці. Поранення отримав один чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Стефаника близько 19 години. В цей же час патрульним надійшов виклик про стрілянину.

За попередньою інформацією, до стрілянини привів конфлікт між двома чоловіками. Словесна перепалка переросла спочатку в бійку, а потім один з них дістав з кишені пневматичну зброю і вистрілив в іншого, вціливши в груди.

Потерпілий залишився живим.

Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали правоохоронці.

До слова, у Києві на проспекті Лобановського правоохоронці затримали автомобіль Skoda та осіб у ньому, причетних до стрілянини.