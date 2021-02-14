У Мукачево сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий
Вирішити словесний конфлікт з опонентом чоловік вирішив за допомогою вогнепальної зброї
У Мукачево Закарпатської області сталася стрілянина посеред вулиці. Поранення отримав один чоловік.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.
Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Стефаника близько 19 години. В цей же час патрульним надійшов виклик про стрілянину.
За попередньою інформацією, до стрілянини привів конфлікт між двома чоловіками. Словесна перепалка переросла спочатку в бійку, а потім один з них дістав з кишені пневматичну зброю і вистрілив в іншого, вціливши в груди.
Потерпілий залишився живим.
Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали правоохоронці.
До слова, у Києві на проспекті Лобановського правоохоронці затримали автомобіль Skoda та осіб у ньому, причетних до стрілянини.