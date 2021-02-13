Венедіктова повідомила про скасування допитів керівників НАБУ

Венедіктова повернулася з відрядження із Брюсселя і має намір розповісти про досягнуті там домовленості

Допити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника і очільника підрозділу детективів відомства Андрія Калужинського скасовуються.

Про це написала у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Допит Ситника та Калужинського відміняється», – зазначила вона.

Також Венедіктова додала, що у п’ятницю, 12 лютого, повернулася з відрядження із Брюсселя і має намір розповісти про досягнуті там домовленості.

Нагадаємо, проти генерального прокурора Ірини Венедіктової в Державному бюро розслідувань порушено кримінальну справу, через її елітний годинник Hublot, який коштує 10 тис. євро.

Як повідомлялося, прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за «кнопкодавство» на пленарному засіданні Верховної Ради. Письмове повідомлення про підозру направлено до апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентаря та на його електронну пошту.

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