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    Кримінальні розбірки в Києві: на дорозі сталася стрілянина (фото, відео)

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    Правоохоронці затримали&nbsp;&laquo;потерпілого&raquo; на Toyota Camry - Кримінальні розбірки в Києві: на дорозі сталася стрілянина (фото, відео)
    Правоохоронці затримали «потерпілого» на Toyota Camry
    Фото: Київ оперативний

    Пасажири автомобіля Skoda обстріляли авто Toyota

    У понеділок, 1 лютого, о 19:53 в Києві та області поліція ввела спецоперацію «Сирена». Правоохоронці розшукували автомобіль Skoda та осіб у ньому.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, люди із вказаної автівки вчинили стрілянину, після чого втекли.

    Вони були затримані правоохоронцями на проспекті Лобановського.

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    Ще один план-перехоплення було введено о 20:30. Цього разу шукали «потерпілого» на Toyota Camry, в якого стріляли чоловіки зі Skoda, раніше затримані.

    Цю автівку також затримано правоохоронцями. Авто має сліди пошкодження від куль, але водій все заперечує.

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    Кримінальні розбірки в Києві: на дорозі сталася стрілянина (фото, відео)
    Кримінальні розбірки в Києві: на дорозі сталася стрілянина (фото, відео)
    Кримінальні розбірки в Києві: на дорозі сталася стрілянина (фото, відео)
    Кримінальні розбірки в Києві: на дорозі сталася стрілянина (фото, відео)

    Правоохоронці встановлюють всі деталі цієї події.

    Теги: Національна поліція України Київ автомобіль стрілянина
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