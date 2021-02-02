Кримінальні розбірки в Києві: на дорозі сталася стрілянина (фото, відео)

Пасажири автомобіля Skoda обстріляли авто Toyota

У понеділок, 1 лютого, о 19:53 в Києві та області поліція ввела спецоперацію «Сирена». Правоохоронці розшукували автомобіль Skoda та осіб у ньому.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією, люди із вказаної автівки вчинили стрілянину, після чого втекли.

Вони були затримані правоохоронцями на проспекті Лобановського.

Відео: Варта Голосієва

Ще один план-перехоплення було введено о 20:30. Цього разу шукали «потерпілого» на Toyota Camry, в якого стріляли чоловіки зі Skoda, раніше затримані.

Цю автівку також затримано правоохоронцями. Авто має сліди пошкодження від куль, але водій все заперечує.

Правоохоронці встановлюють всі деталі цієї події.