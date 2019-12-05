У МВС назвали вартість відновлення водійських прав онлайн



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Для відновлення водійського посвідчення потрібно мати електронний засіб ідентифікації особи

Для того, аби замовити чи відновити посвідчення водія, потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті

Онлайн відновлення втраченого посвідчення водія буде доступно громадянам за 201 гривню.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, інформує пресслужба МВС України.

«Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який може бути співставленний з інформацією в реєстрах. Ви заходите в електронний кабінет водія, зазначаєте, що ви тратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про те, що у вас немає протипоказань. Потім обираєте, де вам буде зручно забрати посвідчення водія, сплачуєте 201 гривню бланка і вам приходе повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час», ‑ сказав він.

Заступник міністра додав, що для того, аби замовити чи відновити посвідчення водія, потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті.

«Не потрібно буде нікуди ходити, все це можна буде зробити або з персонального комп'ютера, або зі смартфона. Це дійсно той сервіс, який показує зміни у взаємодії держави і громадянина», ‑ сказав Гончаров.

Раніше повідомлялося, що Кабмін вирішив протестувати введення електронних водійських прав і техпаспортів. Для цього буде використовуватися додаток Дія.

Також МВС оприлюднило інструкцію відновлення водійських прав онлайн.