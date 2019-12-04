Під Києвом поліція зловила п’яного депутата за кермом автомобіля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція запропонувала депутату пройти тест на алкогольне сп’яніння, але той відмовився Фото: Нацполіція

Поліцейські склали адмінпротокол на місцевого депутата за керування у нетверезому стані

У вівторок, 2 грудня, в Обухові Київської області група реагування патрульної поліції зупинила водія за створення аварійної ситуації на перехресті вул. Київська та вул. Каштанова.

Як виявилося, за кермом легковика перебував депутат районної ради, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

З автомобіля депутата був відчутний запах алкоголю, тому правоохоронці запропонували пройти тест на алкогольне сп’яніння при свідках. Однак, чоловік відмовився.

Поліцейські склали адміністративний протокол згідно п.п. ПДР 2.5 за ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного чи іншого сп'яніння) КУпАП. Санкція статті передбачає стягнення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Повідомляється, що правоохоронці Київської області щодня фіксують аналогічні порушення законодавства. Загалом із початку грудня виявили 27 нетверезих водіїв.

Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 25 листопада до 1 грудня, київські патрульні склали 229 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

Зокрема, 25 листопада близько 4-ї години ранку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.