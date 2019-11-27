МВС оприлюднило інструкцію відновлення водійських прав онлайн



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Послуги будуть доступні онлайн для власників водійських посвідчень, виданих після 2013 року

Незабаром замінити водійське посвідчення або відновити його в разі втрати можна буде через електронний кабінет водія. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Відповідні зміни в правила були внесені постановою Кабінету міністрів від 15.11.2019 за № 946, яка набула чинності 27 листопада.

В електронному кабінеті водія громадянин зможе замовити:

обмін водійського посвідчення, виданого вперше на 2 роки, після закінчення терміну його дії;

обмін водійського посвідчення в разі непридатності його для подальшого використання;

обмін водійського посвідчення в разі зміни персональних даних особи;

отримання водійського посвідчення замість втраченого або викраденого.

Також це можна зробити через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

МВС звертає увагу, що перераховані послуги будуть доступні онлайн для власників водійських посвідчень, виданих після 2013 року.

Алгоритм отримання послуги:

Після авторизації в електронному кабінеті водія громадянин подає заяву в електронній формі.

До заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (при необхідності), дійсну медичну довідку форми 083 / о.

Заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

У разі успішної перевірки поданої заяви і документів за всіма передбаченими державними реєстрами і базами громадянин отримує відповідне повідомлення. Відмова в наданні послуги можлива з низки причин, передбачених постановою.

Отримати водійське посвідчення громадянин зможе позачергово в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в його електронній заяві.

Раніше повідомлялося, що Кабмін вирішив протестувати введення електронних водійських прав і техпаспортів. Для цього буде використовуватися додаток Дія.