З'явився телеграм-канал для пошуку евакуйованих з вулиць Києва авто



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Інспектори з паркування евакуюють автомобілі порушників у центрі Києва Фото: Інспекція з паркування

У телеграм-каналі можна відразу побачити, чи було Ваше авто евакуйовано Інспекцією з паркування

Відтепер водіям буде легше з’ясувати, чи були їхні автомобілі евакуйовані за паркування у заборонених для цього місцях.

Як повідомила Інспекція з паркування, для цього створено телеграм-канал - Київська платформа евакуації - @TowTruckKyiv.

Нагадаємо, що потрібно робити, якщо Ваш транспортний засіб було евакуйовано на штрафмайданчик:

Зателефонувати на спецлінію 102 та дізнатися, чи справді авто евакуювали. Звернутися до Управління патрульної поліції на вул. Народного Ополчення, 9 - там складуть адмінпостанову за порушення Правил дорожнього руху. Окрім того, там потрібно взяти копію акту про евакуацію (якщо власник транспортного засобу з'явився на місці евакуації автомобіля, де були присутні працівники Національної поліції, то він може звернутися до них. Якщо ці працівники евакуювали його автомобіль, то вони на місці виносять адмінпостанову за порушення Правил дорожнього руху та повинні надати копію акту про евакуацію. Якщо власник авто отримав постанову та копію акту про евакуацію, то в Управління патрульної поліції по вул. Народного Ополчення, 9 їхати не потрібно). Звернутися до Головного управління Національної поліції в Києві по вул. Володимирська, 15 (вхід з боку пам'ятника Б. Хмельницького), каб. 5, де потрібно оплатити послуги евакуатора, за зберігання автомобіля на штрафмайданчику та отримати квитанцію про оплату. Оплатити штраф за постановою та їхати забирати авто з квитанцією про оплату штрафу. Прибути на штрафмайданчик та забрати свій автомобіль разом з квитанціями про оплату всіх послуг. Адресу штрафмайданчика повідомляють в ГУНП в м. Києві (вул. Гната Хоткевича, 20-б, Дніпровський р-н; вул. Академіка Туполєва, 19, Святошинський р-н).

Раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

Наступного року Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць.

Нагадаємо, 26 листопада на центральній вулиці Києва – Хрещатик - було проведено масову евакуацію автомобілів порушників.

24 листопада інспектори з паркування на розі вулиці Великої Васильківської та Бессарабської площі евакуювали елітний автомобіль Porsche.

4 грудня на вулиці Володимирській біля червоного корпусу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка інспектори з паркування евакуювали незаконно припарковані автомобілі «бідних» студентів.