У МЗС розкрили деталі підготовки саміту «Кримської платформи»

«Кримську платформу» ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації

Україна вже має низку підтверджень участі перших осіб держав у саміті

Інформація щодо лідерів провідних країн світу, які візьмуть участь в першому саміті «Кримської платформи», поки не буде розголошуватися.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, яку цитує «Укрінформ».

«Ми вирішили, що ми не будемо цю інформацію робити публічною. Тому що ми вже бачимо цинічну заяву Російської Федерації про те, що «Кримська платформа» – це загроза їх територіальній цілісності. Спочатку відбувається окупація нашої території, а тепер нам розповідають, що це загроза їх територіальній цілісності», – сказала Джапарова.

За її словами, вже є низка підтверджень участі перших осіб держав у саміті, а для України ключовим моментом є те, щоб це була присутність на найвищому рівні – йдеться про перших осіб держав.

«Є низка підтверджень. Наприклад, голова Європейської Ради Шарль Мішель сказав про свій візит, про те, що він приїде на саміт. Але всі інші підтвердження ми поки вважаємо за краще тримати у секреті», – зазначила заступниця міністра закордонних справ.

Джапарова додала, що ця інформація безумовно буде оприлюднена ближче до початку саміту, а країнами-учасницями саміту буде ухвалена декларація, проєкт якої ще розробляється.

Вона підкреслила, що «це дуже копітка робота», бо під декларацією поставлять підписи лідери держав, тим самим країни візьмуть на себе зобов'язання виконувати викладені в ній положення:

«Під кожним словом, під кожною комою підписуються країни. Це стає не просто позицією України, це стає позицією цих країн. І звичайно, країни дуже уважні до цих слів, бо вони несуть в собі природу їхньої політики, несуть в собі зобов'язання».

Напередодні у парламенті Латвії створили групу підтримки «Кримської платформи».

До слова, зусилля для стримування російської агресії, «Кримська платформа» та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі глави МЗС України та його колег з країн Бенілюксу в п’ятницю.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ, щоб взяти участь в установчому саміті «Кримської платформи» і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Як відомо, 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту «Кримської платформи».

«Кримську платформу» ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.