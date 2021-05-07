Кулеба розповів деталі переговорів з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу
Напередодні міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу в рамках візиту в Україну відвідали Донбас
Зусилля для стримування російської агресії, Кримська платформа та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі глави МЗС України та його колег з країн Бенілюксу в п’ятницю. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Ми говорили про те, що ЄС та його окремі країни-члени можуть зробити додатково, щоб стримати Росію. Ми говорили про підтримку українських реформ. Ми говорили про Кримську платформу, і ми чекатимемо гостей з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу та їхню участь у цій платформі», – сказав Кулеба.
Він зазначив, що висловив вдячність за незмінну та тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку трьох держав Євросоюзу.
На зустрічі також обговорили сприяння європейській інтеграції України, протидію коронавірусу та приєднання України до Стамбульської конвенції, додав міністр.
Радий вітати в Києві колег з Бельгії Софі Вільмес, Люксембургу Жана Ассельборна та Нідерландів Стефа Блока. Їхній візит, і особливо поїздка до лінії розмежування у Луганській області вчора, демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії. pic.twitter.com/JpDdUivvwD— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 7, 2021
Він нагадав, що останній подібний візит міністрів країн Бенілюксу відбувся в 2015 році.
Глава МЗС Бельгії Софі Вільмес назвала візит сильним сигналом трьох держав, щоб показати їхню підтримку Україні.
А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу pic.twitter.com/cGXBEmAqfz— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 6, 2021
Напередодні міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу в рамках візиту в Україну відвідали Донбас.