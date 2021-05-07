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    Кулеба розповів деталі переговорів з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу

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    Дмитро&nbsp;Кулеба: візит міністрів закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу демонструє непорушну солідарність з Україною&nbsp; - Кулеба розповів деталі переговорів з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу
    Дмитро Кулеба: візит міністрів закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу демонструє непорушну солідарність з Україною 
    Фото: @DmytroKuleba

    Напередодні міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу в рамках візиту в Україну відвідали Донбас

    Зусилля для стримування російської агресії, Кримська платформа та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі глави МЗС України та його колег з країн Бенілюксу в п’ятницю. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Ми говорили про те, що ЄС та його окремі країни-члени можуть зробити додатково, щоб стримати Росію. Ми говорили про підтримку українських реформ. Ми говорили про Кримську платформу, і ми чекатимемо гостей з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу та їхню участь у цій платформі», – сказав Кулеба.

    Він зазначив, що висловив вдячність за незмінну та тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку трьох держав Євросоюзу.

    На зустрічі також обговорили сприяння європейській інтеграції України, протидію коронавірусу та приєднання України до Стамбульської конвенції, додав міністр.

    Він нагадав, що останній подібний візит міністрів країн Бенілюксу відбувся в 2015 році.

    Глава МЗС Бельгії Софі Вільмес назвала візит сильним сигналом трьох держав, щоб показати їхню підтримку Україні.

    Напередодні міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу в рамках візиту в Україну відвідали Донбас.

    Теги: МЗС ЄС Донбас міністр Нідерланди Бельгія Дмитро Кулеба Люксембург
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