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    У парламенті Латвії створили групу підтримки «Кримської платформи»

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    Сеймом Латвії створена депутатська група міжнародної &laquo;Кримської платформи&raquo; для підтримки України в її зусиллях з&nbsp;деокупації Криму - У парламенті Латвії створили групу підтримки «Кримської платформи»

    Сеймом Латвії створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму

    Фото з відкритих джерел

    Заступниця глави МЗС Еміне Джапарова подякувала латвійським партнерам за підтримку України

    У парламенті Латвії створили депутатську групу з підтримки Кримської платформи.

    Про це повідомила в Facebook заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

    «Сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах», – написала Джапарова у Facebook.

    Вона також подякувала латвійським партнерам за підтримку України.

    До слова, зусилля для стримування російської агресії, Кримська платформа та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі глави МЗС України та його колег з країн Бенілюксу в п’ятницю.

    Раніше президент Польщі Анджей Дуда прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ, щоб взяти участь в установчому саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

    Як відомо, 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

    Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.

    Теги: МЗС Крим дипломатія Латвія політика
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