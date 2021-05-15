У парламенті Латвії створили групу підтримки «Кримської платформи»

Сеймом Латвії створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму

Заступниця глави МЗС Еміне Джапарова подякувала латвійським партнерам за підтримку України

У парламенті Латвії створили депутатську групу з підтримки Кримської платформи.

Про це повідомила в Facebook заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

«Сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах», – написала Джапарова у Facebook.

Вона також подякувала латвійським партнерам за підтримку України.

До слова, зусилля для стримування російської агресії, Кримська платформа та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі глави МЗС України та його колег з країн Бенілюксу в п’ятницю.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ, щоб взяти участь в установчому саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Як відомо, 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.