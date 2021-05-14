США в ОБСЄ: Росія перекидає в окупований Крим важке озброєння

РФ перекидає до Криму елементи десантно-штурмової авіації, а також танки, міномети, гаубиці і бронетехніку

Штати закликали Росію припинити мілітаризацію й окупацію Криму

Виконувачка обов'язків заступника голови місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллері заявила, що Російська Федерація почала перекидати важку військову техніку на територію окупованого Криму.

За її словами, Росія також активно закликає до своєї армії тисячі жителів півострова.

Відзначається, що Росія перекидає до Криму елементи десантно-штурмової авіації, а також танки Т-72Б3, 120-мм міномети, гаубиці і бронетехніку, серед іншого обладнання і техніки.

«Ми закликаємо Росію припинити репресії в Криму і звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона утримує», – додала в ОБСЄ Розенсток-Сіллері.

США також закликали Росію припинити мілітаризацію й окупацію Криму та вивести усі свої сили і техніку зі сходу України.

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

На початку травня пресцентр російського МВС прозвітував про 530 тисяч паспортів, розданих мешканцям на непідконтрольній українській владі території.

Крім того, міністр закордонних справ України звинуватив Російську Федерацію у спробі взяти під контроль Азовське море.