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    Дуда відвідає саміт Кримської платформи в серпні, – Зеленський

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    Зеленський заявив, що Дуда відвідає саміт Кримської платформи в серпні - Дуда відвідає саміт Кримської платформи в серпні, – Зеленський
    Зеленський заявив, що Дуда відвідає саміт Кримської платформи в серпні
    Фото: Володимир Зеленський

    Президент Польщі також візьме участь узаходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України

    Президент Польщі Анджей Дуда прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ, щоб взяти участь в установчому саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

    Про це повідомив Зеленський у Twitter.

    «Щиро радий, що президент Польщі Анджей Дуда прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ - для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України», – написав він.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США точно візьмуть участь в саміті «Кримської платформи» 23 серпня. Він упевнений, що велика кількість інших країн чекають офіційної заяви американців, щоб і собі підтвердити власну участь.

    Як відомо, 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

    Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.

    Теги: Крим Київ саміт Анджей Дуда Володимир Зеленський президент
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