Дуда відвідає саміт Кримської платформи в серпні, – Зеленський

Президент Польщі також візьме участь узаходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ, щоб взяти участь в установчому саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомив Зеленський у Twitter.

«Щиро радий, що президент Польщі Анджей Дуда прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ - для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України», – написав він.

Щиро радий, що Президент @AndrzejDuda прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ – для участі в саміті #КримськаПлатформа та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України pic.twitter.com/ygoj2BAl2R — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2021

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США точно візьмуть участь в саміті «Кримської платформи» 23 серпня. Він упевнений, що велика кількість інших країн чекають офіційної заяви американців, щоб і собі підтвердити власну участь.

Як відомо, 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.