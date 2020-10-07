У Нацслужбі здоров'я пояснили, хто із Covid-19 потрапляє до стаціонару



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Медики визначають, хто може лікуватися вдома, а хто повинен їхати до лікарні

Для окремих хворих амбулаторне лікування Covid-19 заборонене

У Національній службі здоров’я пояснили, для яких пацієнтів необхідне лише стаціонарне лікування від Covid-19. Про це відомство повідомило на своїй сторінці в Telegram.

Зазначається, що для окремих хворих амбулаторне лікування Covid-19 заборонене – передбачене лише лікування у стаціонарі. Зокрема, у групі ризику знаходяться:

тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;

ниркова недостатність;

імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);

тяжкі алергічні захворювання або стани;

аутоімунні захворювання.

Пацієнти із симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг:

ядуха;

утруднене дихання;

кровохаркання;

шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);

зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) тощо.

Також повідомляється, що всі пацієнти, в яких простежується підвищення температури вище 38 °C, що погано піддається корекції, також мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі.

«Рішення про місце лікування ухвалює не пацієнт, а ваш сімейний лікар або бригада екстреної медичної допомоги, яку викликають у разі різкого погіршення стану», – зазначають у НСЗУ.

Між іншим, МОЗ збільшить тариф на надання екстреної медичної допомоги.

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