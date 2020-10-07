У Нацслужбі здоров'я пояснили, хто із Covid-19 потрапляє до стаціонару
Для окремих хворих амбулаторне лікування Covid-19 заборонене
У Національній службі здоров’я пояснили, для яких пацієнтів необхідне лише стаціонарне лікування від Covid-19. Про це відомство повідомило на своїй сторінці в Telegram.
Зазначається, що для окремих хворих амбулаторне лікування Covid-19 заборонене – передбачене лише лікування у стаціонарі. Зокрема, у групі ризику знаходяться:
- тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;
- ниркова недостатність;
- імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
- тяжкі алергічні захворювання або стани;
- аутоімунні захворювання.
Пацієнти із симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг:
- ядуха;
- утруднене дихання;
- кровохаркання;
- шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);
- зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) тощо.
Також повідомляється, що всі пацієнти, в яких простежується підвищення температури вище 38 °C, що погано піддається корекції, також мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі.
«Рішення про місце лікування ухвалює не пацієнт, а ваш сімейний лікар або бригада екстреної медичної допомоги, яку викликають у разі різкого погіршення стану», – зазначають у НСЗУ.
Між іншим, МОЗ збільшить тариф на надання екстреної медичної допомоги.
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