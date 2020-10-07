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    У Нацслужбі здоров'я пояснили, хто із Covid-19 потрапляє до стаціонару

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    Медики визначають, хто може лікуватися вдома, а хто повинен їхати до лікарні&nbsp; - У Нацслужбі здоров'я пояснили, хто із Covid-19 потрапляє до стаціонару
    Медики визначають, хто може лікуватися вдома, а хто повинен їхати до лікарні 

    Для окремих хворих амбулаторне лікування Covid-19 заборонене

    У Національній службі здоров’я пояснили, для яких пацієнтів необхідне лише стаціонарне лікування від Covid-19. Про це відомство повідомило на своїй сторінці в Telegram.

    Зазначається, що для окремих хворих амбулаторне лікування Covid-19 заборонене – передбачене лише лікування у стаціонарі. Зокрема, у групі ризику знаходяться:

    • тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;
    • ниркова недостатність;
    • імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
    • тяжкі алергічні захворювання або стани;
    • аутоімунні захворювання.

    Пацієнти із симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг:

    • ядуха;
    • утруднене дихання;
    • кровохаркання;
    • шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);
    • зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) тощо.

    Також повідомляється, що всі пацієнти, в яких простежується підвищення температури вище 38 °C, що погано піддається корекції, також мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі.

    «Рішення про місце лікування ухвалює не пацієнт, а ваш сімейний лікар або бригада екстреної медичної допомоги, яку викликають у разі різкого погіршення стану», – зазначають у НСЗУ.

    Між іншим, МОЗ збільшить тариф на надання екстреної медичної допомоги.

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