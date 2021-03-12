З 1 квітня зміниться ціна на газ: «Нафтогаз» попередив про перехід на ринкові тарифи

«Нафтогаз» попередив про перехід на ринкові тарифи з 1 квітня

Цінові пропозиції постачальників значно відрізнятимуться

Ціна на газ з 1 квітня формуватиметься на ринкових засадах, тому цінові пропозиції постачальників можуть суттєво змінитись.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В компанії нагадали, що із 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року гранична ціна на газ регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2021 р. № 25 і становить 6,99 грн/куб.м.

«Уже з квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться», – сказано у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Міністерство енергетики не має наміру продовжувати дію обмеження ціни на ринку газу в 6,99 грн/куб м, встановленого урядом на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

При цьому Міненерго очікує, що завершення дії обмеження не спричинить збільшення ціни на газ, і ціна ресурсу в річних контрактах для побутових споживачів не перевищуватиме наявного рівня.

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки представить проєкт рішення щодо «програми вивільнення газу», за якої «Укргазвидобування» продаватиме на ринку 100 % свого газу за умовами, не гірше ніж «Нафтогазу».Також «Укргазвидобування» з квітня 2021 року продаватиме 100% обсягу випуску газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж для групи «Нафтогаз».