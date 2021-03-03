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    Вінничани заборгували за опалення та гарячу воду близько 140 млн грн

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    Зважаючи на високий рівень заборгованості, теплопостачальне підприємство закликає споживачів не порушувати вимоги законодавства - Вінничани заборгували за опалення та гарячу воду близько 140 млн грн
    Зважаючи на високий рівень заборгованості, теплопостачальне підприємство закликає споживачів не порушувати вимоги законодавства
    фото: з відкритих джерел

    Зважаючи на те, що в місті карантин, в комунальному підприємстві радять скористатися способами оплати за послуги онлайн

    Станом на 2 березня заборгованість населення Вінниці за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання становить понад 137 млн. грн. (без нарахувань за послуги, спожиті в лютому).

    Про це інформують в пресслужбі КП «Вінницяміськтеплоенерго». Теплопостачальне підприємство закликає споживачів не порушувати вимоги законодавства та розраховуватися за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання до 20 числа щомісяця. Зважаючи на те, що в місті карантин, в комунальному підприємстві радять скористатися способами оплати за послуги онлайн, аби не створювати масове скупчення людей.

    В Україні діє Єдиний реєстр боржників. До даного реєстру можуть потрапити і споживачі, які нехтують рахунками за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Адже якщо ігнорувати платіжки, підприємство працює з такими боржниками в судовому порядку. Після прийняття рішення суду на користь підприємства, справа переходить у державну виконавчу службу, звідти дані про борг споживача автоматично потрапляють в Єдиний реєстр боржників https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors.

    Нагадаємо, на Вінниччині пенсіонери отримають підвищені виплати.

    Теги: комуналка Вінниччина
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