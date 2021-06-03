У недобудованому палаці спорту Хмельницького проходить Конгрес регіональних влад за участю Зеленського

Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президентові

У Хмельницькому розпочалося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, створеного президентом Володимиром Зеленським. Захід організували в незавершеному палаці спорту.

«Це місце є символом двох важливих речей. Що ми почали будувати об'єкти, про які раніше в багатьох регіонах не могла йти мова. Друге – що ми з вами тільки на половині шляху і не маємо прав зупинятися», – заявив президент.

У засіданні беруть участь по п’ять представників з кожної області. Це голови обласних центрів, міських та сільських громад. Також присутні голови районних рад та адміністрацій. У порядку денному – фінансування районних рад, готовність до опалюваного сезону та передача освітньо-професійних училищ на баланс місцевих громад.

Зеленський додав, що на місцеве самоврядування ще чекають реформи, а влада «уважно слідкує» за процесом передачі громадам об'єктів. За його словами, спільно з урядом та парламентом буде ініційовано законопроєкти щодо оптимізації дохідної частини місцевих бюджетів.

Заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка обрали головуючим на засіданні. Він зазначив, що від сьогодні в Офісі президента працює Офіс місцевого самоврядування, куди «можна подзвонити або прийти особисто та розповісти про свої проблеми».

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «Конгрес - це потужний інструмент у вирішенні питань місцевого самоврядування, він об'єднує всіх небайдужих з усіх ланок законодавчої, виконавчої влади».

Наступного тижня в межах конгресу відбудеться засідання палати регіонів. Рішенням конгресу буде створена президія місцевого самоврядування, яка буде збиратися щомісяця.

Нагадаємо, що Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президенті України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій.

Джерела ЗМІ в керівництві фракції «Слуга народу» повідомили, що конгрес має на меті об'єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є «майданчиком при президенті», що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування.

За словами співбесідників, за рахунок конгресу «хочуть збалансувати асоціацію міст (очолюється мером Києва Віталієм Кличко. - ред.) та великі міста».

Також вже відомо, що мер Львова Андрій Садовий очолив Палату місцевих влад у новоствореному Конгресі місцевих та регіональних влад.

Учасники засідання погодилися з ним і призначили випробувальний термін на пів року.

Заступниками обрано мера Житомира Сергія Сухомлина і мера Дніпра Бориса Філатова.

Нагадаємо, що Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президенті України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій.

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