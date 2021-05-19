Після масових обшуків у столиці кияни дали оцінку діям Кличка і Зеленського

Рейтинги Володимира Зеленського гірші, ніж у Віталія Кличка

Віталію Кличку довіряють 51% киян, а Володимиру Зеленському – 45%

Кияни не підтримують ідею призначення центральною владою на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, аніж діючий міський голова Віталій Кличко. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно з результатами 54% опитаних не підтримують цю ідею, 37% – підтримують.

Дослідження продемонструвало, що жителі Києва краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, 32% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 58% – протилежної думки. Натомість 42% оцінюють стан справ у місті як правильний, 51% – як неправильний.

Меру столиці Віталію Кличку довіряють 51% опитаних, не довіряють – 48%. Водночас президенту Володимиру Зеленському довіряють 45%, не довіряють – 51%.

Діяльністю Кличка задоволені 53% опитаних, 46% - незадоволені. Діяльністю Зеленського задоволені 40%, незадоволені – 58%.

Опитування проводилося протягом 15-16 травня 2021 року серед мешканців Києва. Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

18 вранці до будинку Кличка прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.