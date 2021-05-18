Як силовики до Кличка приходили. З’явились записи камер будинку (відео)

У під’їзд будинку, де мешкає столичний мер, зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців

У під’їзд будинку, де мешкає столичний мер, зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців

Силовики дзвонили у двері квартири мера

У розпорядження «Главкома» потрапили відео з камер спостереження у будинку на вул. Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.

На відео видно, як правоохоронці заходять в під’їзд, дзвонять у двері сусідки навпроти квартири Кличка. Також вони кілька разів дзвонять у квартиру самого мера столиці.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці до будинку Кличка прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.

Силовики розповіли Кличку, що перебувають у будинку через кримінальне провадження, що стосується сусідів мера.

Згодом Кличко зробив заяву щодо «детективних» подій навколо міської влади. За словами мера, камера, встановлена на поверсі, де він мешкає, зафіксувала, що силовики стукали в двері його квартири. «Помилка? Я не думаю», – зазначив Кличко.

СБУ вже оприлюднила свою версію того, що шукали в будинку Кличка.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.