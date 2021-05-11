Flynas відкриває пряме сполучення між Україною та Саудівською Аравією

Ціни на квитки до Ер-Ріяда стартують від $547

Квитки на рейс до Ер-Ріяда і в зворотному напрямку вже надійшли в продаж

Перевізник із Саудівської Аравії Flynas відкрив продаж квитків на прямі рейси з Ер-Ріяда до Києва і назад. Про це у вівторок, 11 травня, повідомляє Аvianews з посиланням на розкладі авіакомпанії.

Відзначається, що перший рейс запланований на 11 червня. Flynas літатиме за маршрутом тричі в тиждень: по середах, п'ятницях і неділях.

Ціни на квитки стартують від $547. У вартість включено перевезення багажу до 7 кг, габаритами не більш як 56х36х23 см.

Перельоти Ер-Ріяд - Київ будуть здійснюватися на сезонній основі до початку вересня.

Flynas стане першою авіакомпанією, яка організувала прямі перельоти з Саудівської Аравії в Україну. На сьогодні переліт в країну з України можливий тільки з пересадками в Стамбулі, Досі або Дубаї.

Нещодавно Wizz Air заявив про запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова. Отже, із львівського летовища будуть відправлятись літаки до Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща).

Також SkyUp запускає рейси з трьох міст України на Кіпр. Рейси із Києва виконуватимуться двічі на тиждень, а вже в травні частота збільшиться й SkyUp літатиме на Кіпр щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці і щосуботи.

Водночас SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір. Із 27 травня рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Державна авіаційна служба України від 22 березня дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами. Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану. Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.



