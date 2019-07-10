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    Технології

    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»

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    Всього було випущено близько 21,5 мільйона &laquo;Жуків&raquo; - Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Всього було випущено близько 21,5 мільйона «Жуків»

    З конвеєра зійшов останній Volkswagen «Жук»

    Компанія Volkswagen припинила випуск легендарного автомобіля Volkswagen Beetle, відомого як «Жук». У середу, 10 липня, на мексиканському заводі в місті Пуебла зійшов з конвеєра останній автомобіль. Про це повідомляє CNN.

    Volkswagen Beetle з'явився на ринку в 30 роках минулого століття. «Жук» був створений Фердинандом Порше за дорученням Адольфа Гітлера. Машина повинна була зайняти нішу бюджетного «народного» авто як Ford T у США.

    У перших Beetle мотор розташовувався ззаду і тільки в 1998 році створили New Beetle з мотором спереду.

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    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»
    Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»

    Всього було випущено, приблизно, 21,5 мільйона автомобілів, а в 2018 році компанія прийняла рішення припинити виробництво. Останній «Жук» стане частиною експозиції музею. Існує ймовірність, що легендарне авто повернеться на ринок пізніше у вигляді електромобіля.

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