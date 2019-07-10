Volkswagen більше не випускатиме легендарного «Жука»



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Всього було випущено близько 21,5 мільйона «Жуків»

З конвеєра зійшов останній Volkswagen «Жук»

Компанія Volkswagen припинила випуск легендарного автомобіля Volkswagen Beetle, відомого як «Жук». У середу, 10 липня, на мексиканському заводі в місті Пуебла зійшов з конвеєра останній автомобіль. Про це повідомляє CNN.

Volkswagen Beetle з'явився на ринку в 30 роках минулого століття. «Жук» був створений Фердинандом Порше за дорученням Адольфа Гітлера. Машина повинна була зайняти нішу бюджетного «народного» авто як Ford T у США.

У перших Beetle мотор розташовувався ззаду і тільки в 1998 році створили New Beetle з мотором спереду.

Всього було випущено, приблизно, 21,5 мільйона автомобілів, а в 2018 році компанія прийняла рішення припинити виробництво. Останній «Жук» стане частиною експозиції музею. Існує ймовірність, що легендарне авто повернеться на ринок пізніше у вигляді електромобіля.