Volkswagen через дизельний скандал вже втратив понад 30 мільярдів євро



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У 2015 році VW визнав, що використав маніпуляції з електронікою для удаваного зниження викидів від автомобілів

Volkswagen заклав на наступний фінансовий рік ще один мільярд євро на покриття судових витрат, пов'язаних з дизельгейтом

Скандал з електронікою, яка зменшувала показники викидів від автомобілів Volkswagen, вже обійшовся німецькій компанії у 30 мільярдів євро.

Про це повідомляє Independent з посиланням на головного фінансового директора компанії Volkswagen Франко Вітнера.

Також Volkswagen заклав на наступний фінансовий рік ще один мільярд євро на покриття судових витрат, пов'язаних з дизельгейтом, який вперше розгорівся 2012 року.

У 2015 році VW визнав, що використав маніпуляції з електронікою для удаваного зниження викидів від автомобілів. Тепер же німецька компанія орієнтується на виробництво електрокарів, щоб відповідати новим жорстким екостандартам ЄС. Компанія готується випустити електричний хетчбек I. D. і представила глобальний план оновлення марки.

Після дизельного скандалу продажі Volkswagen серйозно впали, знизивши тим самим прибуток. Тим не менш дохід компанії виріс через зростання рентабельності концерну загалом.

Варто зазначити, що за перший квартал 2019 року у Volkswagen на 10% впав прибуток. У компанії назвали результати не такими песимістичними, до яких готувався бренд.

Джерело: УНІАН