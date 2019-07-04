У Німеччині запустили мережу мобільного зв'язку 5G



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До кінця року в більш ніж ста містах Німеччини буде встановлено близько 300 антен, що підтримують технології 5G

Німеччина переходить на високошвидкісний мобільний зв'язок. Мережа мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) після роботи в тестовому режимі стала доступна 3 липня в Берліні та Бонні.

Пізніше вона буде запущена в Гамбурзі, Дармштадті, Лейпцигу та Мюнхені, пише DW.

Зазначається, що до кінця поточного року в більш ніж ста містах буде встановлено близько 300 антен, що підтримують технології 5G.

До кінця 2020 року мережа повинна охопити 20 найбільших міст Німеччини. Експерти бачать в п'ятому поколінні мобільного зв'язку ключ до розвитку нових технологій, в числі яких - автономне водіння, віртуальна реальність та індустрія 4.0.

В червні оператори мобільного зв'язку в Німеччині заплатили понад 6,5 млрд євро за частоти нового мобільного стандарту. В аукціоні з їх продажу брали участь Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica і United Internet.

Раніше повідомлялося, що Італія стала третьою західноєвропейською країною, де запрацювала мережа мобільного зв'язку нового покоління 5G.