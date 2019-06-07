Мобільний зв'язок 5G запустили вже у третій країні Європи



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До 2021 року 5G охопить 100 італійських міст і основні туристичні курорти країни

Мобільний зв'язок стандарту 5G запустили у 5 великих містах Італії: Мілані, Римі, Турині, Болоньї і Неаполі

Італія стала третьою західноєвропейською країною, де запрацювала мережа мобільного зв'язку нового покоління.

Про це повідомляється на сайті Vodafone-Italia.

Зазначається, що компанія Vodafone запустила мобільний зв'язок стандарту 5G у 5 великих містах Італії: Мілані і 28 муніципалітетах у столичному регіоні, Римі, Турині, Болоньї і Неаполі», - ідеться в повідомленні.

Також компанія повідомляє про намір охопити до 2021 року 5G 100 італійських міст і основні туристичні курорти країни.

Як повідомлялося, першою країною в Європі, де був запущений мобільний зв'язок в стандарті 5G, стала Швейцарія. Минулого тижня технологія бездротового зв'язку п'ятого покоління була запущена у Великій Британії.

Як відомо, в Україні 18 квітня 2019 року міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив про запуск пілотного проекту «Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G». Проект реалізовують компанії Nokia (безкоштовно надає обладнання 5G) і «Vodafone Україна» (надає телекомунікаційну інфраструктуру) за підтримки Міністерства інфраструктури. Тестовий майданчик розташований на 21 км автодороги Н-01.

Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) виставить на торги ліцензії на частоти 5G в у 2020 році.