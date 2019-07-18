Окупанти на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними військової розвідки, противник продовжує нарощувати проведення заходів з підвищення готовності до застосування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ

Командування російсько-окупаційних військ активізувало ведення повітряної розвідки шляхом збільшення інтенсивності польотів безпілотних літальних апаратів над районами розташування підрозділів Об’єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

Водночас, за даними військової розвідки, противник продовжує нарощувати проведення заходів з підвищення готовності до застосування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ.

«Підвищення інтенсивності бойової підготовки противником забезпечується, зокрема, за рахунок удосконалення порядку ротації підрозділів на полігонах з проведенням стрільб з артилерійського озброєння танків і бойових броньованих машин, відпрацюванням питань подолання водних перешкод, застосуванням інженерної та іншої спеціальної техніки», - про це повідомляє ГУР МОУ.

Напередодні стало відомо, що Російська Федерація перекидає на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей додаткові снайперські підрозділи, озброєні у тому числі снайперськими гвинтівками іноземного виробництва.

Як повідомлялось, окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку.

Крім того, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.