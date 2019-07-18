  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки

    • Розсилка
    Окупанти на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки

    За даними військової розвідки, противник продовжує нарощувати проведення заходів з підвищення готовності до застосування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ

    Командування російсько-окупаційних військ активізувало ведення повітряної розвідки шляхом збільшення інтенсивності польотів безпілотних літальних апаратів над районами розташування підрозділів Об’єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

    Водночас, за даними військової розвідки, противник продовжує нарощувати проведення заходів з підвищення готовності до застосування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ.

    Читайте також

    «Підвищення інтенсивності бойової підготовки противником забезпечується, зокрема, за рахунок удосконалення порядку ротації підрозділів на полігонах з проведенням стрільб з артилерійського озброєння танків і бойових броньованих машин, відпрацюванням питань подолання водних перешкод, застосуванням інженерної та іншої спеціальної техніки», - про це повідомляє ГУР МОУ.

    Напередодні стало відомо, що Російська Федерація перекидає на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей додаткові снайперські підрозділи, озброєні у тому числі снайперськими гвинтівками іноземного виробництва. 

    Як повідомлялось, окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку. 

    Крім того, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

    Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець

    Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ