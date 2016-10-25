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    У Пакистані через напад смертника загинули 11 солдатів

    Нападник підірвався 3 лютого біля спортивного майданчика, де солдати грали у волейбол
    Щонайменше 11 пакистанських солдатів загинули, 13 – поранені внаслідок нападу смертника на військову базу в Долині Сват у північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва. Пакистанська армія повідомила, що нападник підірвався 3 лютого біля спортивного майданчика, де солдати грали у волейбол, а цивільні жителі за цим спостерігали.
    • Вчора, 23:15
    • Розсилка

    Нападник підірвався 3 лютого біля спортивного майданчика, де солдати грали у волейбол

    Щонайменше 11 пакистанських солдатів загинули, 13 – поранені внаслідок нападу смертника на військову базу в Долині Сват у північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва.

    Пакистанська армія повідомила, що нападник підірвався 3 лютого біля спортивного майданчика, де солдати грали у волейбол, а цивільні жителі за цим спостерігали.

    Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Техрік-е-Талібан», назвавши його «помстою».

    Прем’єр-міністр Пакистану Шахід Хакан Аббасі назвав напад «боягузливим» і пообіцяв викорінити тероризм у Пакистані.

    Як повідомлялося, всього в 2017 році у Пакистані було здійснено 370 терористичних актів. Внаслідок цих атак загинуло 815 осіб і поранено іще 1700.

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