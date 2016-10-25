У Пакистані через напад смертника загинули 11 солдатів

Нападник підірвався 3 лютого біля спортивного майданчика, де солдати грали у волейбол

Щонайменше 11 пакистанських солдатів загинули, 13 – поранені внаслідок нападу смертника на військову базу в Долині Сват у північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва. Пакистанська армія повідомила, що нападник підірвався 3 лютого біля спортивного майданчика, де солдати грали у волейбол, а цивільні жителі за цим спостерігали.