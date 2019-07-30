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    У Пакистані розбився літак: 10 загиблих

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    У Пакистані розбився літак: 10 загиблих

    Серед загиблих - вісім пасажирів і два пілоти

    У Пакистані щонайменше десять людей загинули після аварії невеликого літака в перші години вівторка, 30 липня.

    Про це передає The News International.

    Як повідомили місцеві рятувальні служби, в районі Рабі в житловому районі міста Равалпінді розбився невеликий літак. Серед загиблих - вісім пасажирів і два пілоти.

    Після аварії на місці падіння літака почалася сильна пожежа, що охопила кілька будинків.

    Рятувальні загони і пакистанська армія негайно кинулися на місце події і почали операцію. Щонайменше 12 людей постраждали в результаті аварії.

    У трьох великих лікарнях міста ввели надзвичайний стан. У той же час поранені і загиблі були перевезені в лікарню Святого сімейства.

    Нагадаємо, в результаті падіння одномісного легкомоторного літака на автостраду А-26 у місті Алессандрія (Італія) загинув пілот. 

    пожежа авіакатастрофа літак Пакистан
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