У Пакистані розбився літак: 10 загиблих



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Серед загиблих - вісім пасажирів і два пілоти

У Пакистані щонайменше десять людей загинули після аварії невеликого літака в перші години вівторка, 30 липня.

Про це передає The News International.

Як повідомили місцеві рятувальні служби, в районі Рабі в житловому районі міста Равалпінді розбився невеликий літак. Серед загиблих - вісім пасажирів і два пілоти.

Після аварії на місці падіння літака почалася сильна пожежа, що охопила кілька будинків.

Рятувальні загони і пакистанська армія негайно кинулися на місце події і почали операцію. Щонайменше 12 людей постраждали в результаті аварії.

У трьох великих лікарнях міста ввели надзвичайний стан. У той же час поранені і загиблі були перевезені в лікарню Святого сімейства.

Нагадаємо, в результаті падіння одномісного легкомоторного літака на автостраду А-26 у місті Алессандрія (Італія) загинув пілот.