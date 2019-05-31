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    У парках Парижа заборонять курити

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    Люксембурзький сад у Парижі&nbsp; - У парках Парижа заборонять курити
    Люксембурзький сад у Парижі 

    За порушення заборони загрожує штраф у розмірі 38 євро

    Із 8 червня в Парижі заборонять палити у низці парків і скверів.

    Про це повідомляє канал BFMTV.

    Заборона поширюватиметься на 52 парки і сквери, або ж 10 зелених зон міста.

    За порушення заборони загрожує штраф у розмірі 38 євро. При цьому штрафувати будуть починаючи з липня.

    Такі заходи стали продовженням минулорічного експерименту, коли куріння заборонили у шести парках. Пізніше ця цифра зросла до 46.

    Куріння вже заборонено на 500 дитячих майданчиках паризьких парків з 2015 року. Мерія Парижа також проголосувала в лютому минулого року за створення 19 вулиць «без недопалків».

    Нагадаємо, як повідомила очільниця МОЗ Уляна Супрун, станом на сьогодні курить близько 7 мільйонів українців, а від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч. 

    Також на планеті через куріння помирає 7 мільйонів людей. 900 тисяч з них навіть не курять, але помирають від вживання вторинного диму.

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