Куріння щороку вбиває майже 85 тисяч українців – Супрун



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На планеті через куріння помирає 7 мільйонів людей на рік

Станом на сьогодні курить близько 7 мільйонів українців, а від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

«В Україні в останні роки люди починають менше курити, як дорослі так і підлітки. Але все ще мільйони людей свідомо руйнують своє здоров’я. Сьогодні курить близько 7 мільйонів українців. Від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч», - написала Супрун.

Також на планеті через куріння помирає 7 мільйонів людей. 900 тисяч з них навіть не курять, але помирають від вживання вторинного диму.

Окрім того, Супрун назвала декілька причин, через які варто позбутися шкідливої звички:

- Хронічне обструктивне захворювання легень посідає третє місце у структурі смертності в усьому світі;

- У 17-25% випадках серцево-судинні хвороби розвиваються саме через куріння. Воно підвищує ймовірність коронарної хвороби серця чи інсульту у 2-4 рази;

- Куріння підвищує ймовірність розвитку раку легень у 25 разів. Що старша людина і що більше вона курить, то більші шанси появи раку легень;

- Куріння значно підвищує ризик виникнення раку товстої кишки та розповсюджених новоутворень. Доведено, що у курців майже у два рази частіше виникають поліпи товстої кишки.