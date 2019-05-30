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    Куріння щороку вбиває майже 85 тисяч українців – Супрун

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    Куріння щороку вбиває майже 85 тисяч українців – Супрун

    На планеті через куріння помирає 7 мільйонів людей на рік

    Станом на сьогодні курить близько 7 мільйонів українців, а від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

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    «В Україні в останні роки люди починають менше курити, як дорослі так і підлітки. Але все ще мільйони людей свідомо руйнують своє здоров’я. Сьогодні курить близько 7 мільйонів українців. Від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч», - написала Супрун.

    Також на планеті через куріння помирає 7 мільйонів людей. 900 тисяч з них навіть не курять, але помирають від вживання вторинного диму.

    Окрім того, Супрун назвала декілька причин, через які варто позбутися шкідливої звички:

    - Хронічне обструктивне захворювання легень посідає третє місце у структурі смертності в усьому світі;
    - У 17-25% випадках серцево-судинні хвороби розвиваються саме через куріння. Воно підвищує ймовірність коронарної хвороби серця чи інсульту у 2-4 рази;
    - Куріння підвищує ймовірність розвитку раку легень у 25 разів. Що старша людина і що більше вона курить, то більші шанси появи раку легень;
    - Куріння значно підвищує ризик виникнення раку товстої кишки та розповсюджених новоутворень. Доведено, що у курців майже у два рази частіше виникають поліпи товстої кишки.

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