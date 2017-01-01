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    Австралійський сенат ухвалив заяву щодо Голодомору в Україні

    Австралійський Сенат засудив дії сталінського режиму, спрямовані на знищення національних, культурних та релігійних прав українців
    Верхня палата австралійського парламенту - Сенат - ухвалила заяву до 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні. Про це повідомила автор документа сенатор Катрина Білик на своїй сторінці у Facebook  «Сьогодні моя заява з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні знайшла схвалення Сенату», -
    • Сьогодні, 14:53
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    Австралійський Сенат засудив дії сталінського режиму, спрямовані на знищення національних, культурних та релігійних прав українців

    Верхня палата австралійського парламенту - Сенат - ухвалила заяву до 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні.

    Про це повідомила автор документа сенатор Катрина Білик на своїй сторінці у Facebook 

    «Сьогодні моя заява з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні знайшла схвалення Сенату», - зазначила вона.

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    У заяві австралійський Сенат засудив дії сталінського режиму, спрямовані на знищення національних, культурних та релігійних прав українців, а також нагадав, що внаслідок свідомих дій цього режиму в 1932-33 роках майже 7 млн українців померли від голоду. 

    Крім того, Сенат визнав важливість пам’ятати ці страшні події, щоб запобігти таким злочинам проти людства в майбутньому. Закликав вшанувати пам’ять тих, хто загинув під час Голодомору, а також засвідчити свою повагу і підтримку австралійським українцям, які пережили цю страшну трагедію і розповіли про неї. «Приєднатися до української спільноти Австралії та світової спільноти у вшануванні цих трагічних подій в рамках кампанії «Україна - пам’ятає, світ – визнає», - йдеться у заяві.

    Союз українських організацій Австралії та Посольство України в Австралії привітали ухвалення цієї заяви і подякували сенатору Білик за порушення такого важливого для українців всього світу питання у стінах австралійського Сенату.

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